索尔斯克亚希望拉什福德迅速痊愈赶上双红会

红魔主帅相信他的明星前锋已经准备好了在一些阵痛中上场，以便在对阵利物浦的比赛中出战。

曼联主帅索尔斯克亚表示，曼联将尽一切努力确保马库斯·拉什福德能够在周日对阵英超领头羊利物浦的比赛中出场。

在老特拉福德进行的足总杯第三轮1-0战胜狼队的重赛中，拉什福德替补上场，但他只打了16分钟就被换下场。

尽管马塔打进制胜一球时拉什福德在场，但索尔斯克亚承认让他上场的决定“适得其反”，因为他在前往安菲尔德的四天前受伤了。

拉什福德本赛季已经在英超为曼联打进14球，索尔斯克亚说俱乐部会尽一切努力让22岁的他在周末的比赛中恢复。

索尔斯克亚在新闻发布会上对记者说：“他能快速好起来，如果他有能力，如果伤势不是很严重，他肯定能度过一些痛苦。”

“但我们看到他最近很挣扎——但当他累了的时候，挣扎就更多了。他没有足够长的时间来感到疲劳，所以我认为这可能是当时就发生的事情。

“这个赛季他绝对是顶级的，所以我们会尽一切努力让他在周日的比赛中恢复。如果他不在，那我们就不会让他上场。”

拉什福德自己在赛后也发了推特，表示他想继续比赛，同时祝贺他的队友们在比赛中取得了胜利。

曼联已经失去了中场麦克托米奈和博格巴，以及后卫拜利和卢克·肖，但是索尔斯克亚并没有抱怨伤病名单的增加。

“这就是足球，我永远不会抱怨我们的伤病。”他补充道：“这只是其中的一部分，现在是马库斯。他整个赛季都很健康，所以你不能抱怨。”

利物浦本赛季在英超唯一一次就丢分就是在老特拉福德，因此索尔斯克亚相信他的球队会有一个让克洛普的红军日子不好过的比赛计划。

“当然这很困难，但是我在这里对阵过两次利物浦，而且我们都战平了。”挪威人说：“我们当然想赢得这些比赛，但我认为我们找到了一个对付他们的好方法，我们应该在两场比赛中都拿分。”