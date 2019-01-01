索尔斯克亚将成为曼联正式主帅 或在赛季结束官宣

曼联临时主帅索尔斯克亚带领球队各项赛事11场比赛，取得10胜1平的战绩，红魔在英超积分榜上攀升至第四名，英格兰媒体消息，曼联高层已经决定任命索尔斯克亚担任球队的正式主帅，不过需要到赛季结束时才会对外宣布。

北京时间2月11日，英格兰媒体《太阳报》独家报道，索尔斯克亚将成为曼联俱乐部的正式主帅。

据悉，曼联俱乐部高层已经就此达成一致，不过俱乐部方面可能到赛季末才会官宣此事。

曼联在公开场合还会坚持立场，表示球队仍在寻找长期执教人选。不过曼联俱乐部的联合主席乔尔-格雷泽和阿夫拉姆-格雷泽已经达成了一致，他们相信索尔斯克亚就是适合曼联的人选。

周末英超联赛中，联合主席阿夫拉姆-格雷泽从美国赶到克拉文农场球场，同俱乐部副主席伍德沃德、董事大卫-吉尔等高层观看了曼联3-0战胜富勒姆的比赛。他和索尔斯克亚在更衣室里有过交流，同时也和索肖的经纪人吉姆-索尔巴肯（Jim Solbakken）有沟通。

索尔斯克亚在曼联击败富勒姆比赛后的采访中也曾提及，他与经纪人和俱乐部高层的会面，不过挪威人拒绝向媒体透露谈话内容。

这样的消息也会消除人们对波切蒂诺的猜测，此前外界都认为阿根廷人会在今年夏天离开热刺前往老特拉福德执教曼联。

但是随着索尔斯克亚执教曼联后的战绩不断攀升，这一观点发生戏剧性变化。在索尔斯克亚上任以来带领曼联的11场比赛中，他取得10胜1平的战绩，带领球队在英超积分榜上重返欧冠区。