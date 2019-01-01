索尔斯克亚坚称达洛特在曼联有未来：他可以踢边锋

曼联主教练索尔斯克亚坚持认为迪奥戈·达洛特在老特拉福德还有未来，尽管阿隆·万-比萨卡在今年夏天早些时候来到了老特拉福德。

在曼联以4500万英镑的初始价格从水晶宫签下这位年轻的英格兰人之后，人们曾认为这位去年夏天才加盟英超俱乐部的葡萄牙边后卫即将离开。

达洛特上赛季为红魔出场23次，但是签下万-比萨卡让人们猜测这位20岁的球员即将离开。

尽管如此，索尔斯克亚还是很快消除了达洛特的恐惧，并坚持认为这位年轻的葡萄牙后卫在曼联未来的发展中仍然扮演着重要的角色。

挪威人说:“我们正在努力建立一支能够长久存在的球队，有了迪奥戈和阿隆，我们有两名右后卫，他们将是非常优秀的球员。迪奥戈可以打右边锋，他可能已经从右后卫变成了右边锋。阿隆是一个可以打右后卫的右翼球员。他们可以在右边给我们很好的选择，阿什利·杨可以打两边。阿什利去年夏天在世界杯代表英格兰踢左后卫，他可以推动卢克·肖、阿隆和迪奥戈上场，没有任何麻烦。”

这些话将会让达洛特松一口气，他是去年被前主教练穆里尼奥以1900万英镑签下的。

这名葡萄牙后卫最近几个月一直与转会传闻联系在一起，但看起来他将留在曼联。

在万-比萨卡到来之后，这位20岁的球员在Instagram上写道:“除了努力工作，等待新一季的开始，别无他法。”

这在网上得到了不少曼联球迷的赞扬，许多人赞扬了达洛特积极的态度。