索尔斯克亚：吃饭睡觉教曼联是我日常 每天醒来都令人期待

索尔斯克亚表示他的前任穆里尼奥在被曼联解雇后不会缺少下家。

穆里尼奥在打破曼联29年来最糟糕的赛季开局后被球队解雇。他在周四接受拜因体育采访时表示，他仍然“属于顶级足球俱乐部”，而且他离退休还远着。

当被问及穆里尼奥的评论时，曼联临时主帅索尔斯克亚说:“为什么他不应该(回到比赛中)呢?

“他是一名出色的教练，从他取得的成绩来看，我不认为他会很难找到工作。”

穆里尼奥还谈到了球员权力的问题，他建议俱乐部需要用一名足球总监来保护他们的教练——这正是曼联在老特拉福德想要实现的。

“弗格森爵士在贝克汉姆离开后说，当一个球员变得比俱乐部更重要的时候，他必须被卖掉。”穆里尼奥说道：“如今，这种情况已不复存在。已经没有这种平衡了。”

“我重申，球队需要一个结构来保护教练，因为这不是教练来维护秩序和纪律的。”

然而，索尔斯克亚不愿对他的言论发表评论:“我不能对他说的每一句话都发表评论。我很喜欢和这些孩子们一起工作，这就是我能说的。”

尽管在老特拉福德坐了工作了两年半，但穆里尼奥并没有在曼彻斯特定居下来，而是选择在洛瑞酒店住到他的任期结束。”

与此同时，尽管索尔斯克亚是上个月才被任命的临时员工，目前仍住在同一家酒店，但他已经接近在西北部找到自己的住所。

他说:“我还在酒店，但我已经找到了一个地方，所以不会（在酒店住）太久。我开了一会儿车才找到方向。我在这里有伙伴和朋友，所以我不会一个人被困在酒店里。”

“我喜欢这里，我真的期待着早上起床，开始新一天工作。”

“我一直在足坛工作，当我在莫尔德和卡迪夫的时候也是如此，我喜欢和别人一起工作，努力改善他人。当你在这里的时候，你只想晚上睡觉，第二天早上再起床。”