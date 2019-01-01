索尔斯克亚：博格巴完全忠于曼联 他哪都不去

一段时间以来，这名法国中场一直与离开英超联系在一起，但是他的主帅并不想看到他离开老特拉福德。

索尔斯克亚说，保罗·博格巴不会离开曼联，即使皇家马德里在转会窗口打开时重新燃起他们的兴趣。

据报道，在新赛季开始之前，博格巴是皇家马德里和他们的法国教练齐达内的头号目标，但转会未能成行。

皇马在新赛季开始时步履蹒跚，而主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯暗示他们可能会在一月份为博格巴再度努力。

这位中场球员曾与索尔斯克亚的前任曼联主帅穆里尼奥有过一段不愉快的关系，他目前因伤缺阵。

但是索尔斯克亚重申了博格巴对老特拉福德的承诺，尽管26岁的博格巴在2018-19赛季结束后表示他想要一个新的挑战。

经纪人米诺·拉伊奥拉随后表示，他正在为博格巴设计转会，但索尔斯克亚确信曼联将继续持有他们宝贵的资产。

“我不用听皇家马德里主席的话。”索尔斯克亚在周日英超作客西汉姆之前告诉记者：“但是保罗在这里很努力，他完全忠于曼联。我们已经看到他受伤的时候。他一直在疯狂地训练以使自己恢复健康，因为他想为我们踢球，他想帮助他的队友。我现在不担心，将来也不会担心博格巴留在这里。如果皇马在一月份又来了，那么也没有什么好担心的。如果我们不得不再次忍受各种猜测，那么我们将会像夏天那样处理它。保罗哪儿也不去。他在这里踢得很开心。”

博格巴在2016年从尤文图斯回到老特拉福德后，他的心态偶尔会受到质疑，但索尔斯克亚确信这位中场球员非常适合他的球队。

据英国媒体报道，索尔斯克亚说：“你需要一个优秀的人物来为曼联效力。你需要某种自信和霸气，你必须有足够的自信，无论在好时光还是坏时光都能做自己。”保罗·博格巴就是这样的人。他是我们的大人物之一。保罗走到任何一个球场上都充满自信——这就是我所追求的，也是我对所有球员的要求。这不是保罗的自大。而是要相信自己。这关乎他对队友和对手的尊重。”