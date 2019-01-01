索尔斯克亚：前锋没买到 曼联也许需要年轻时的我

曼联主帅承认，他的锋线缺少一名能够经常进球的球员。

索尔斯克亚承认，在卢卡库和桑切斯转会国米后，他的曼联锋线缺少了一名终结者。

桑切斯在从阿森纳转会到老特拉福德的19个月里一直没有适应，周四他与国际米兰达成了一份为期一个赛季的租借协议。

他的离开意味着曼联将不得不重用安东尼·马夏尔、马库斯·拉什福德和17岁的梅森·格林伍德，他们将至少是曼联在英超上半赛季仅有的一线队中锋人选。

曼联主帅在周五表示，他本来很有可能在夏季转会期间引进一名新的前锋，但是俱乐部没有达到他们所确定的目标。

索尔斯克亚在赛前新闻发布会上说：“现在我们正在创造机会，但当然我们一直在寻找能提高我们的人，我们是这么做的，我们一直在寻找。就像我在巡回赛回来的路上说的，如果罗梅鲁（卢卡库）离开，我们仍然会寻找他的替代者。公平地说，我们少了一个人，但是我们没有找到正确的答案，也没有得到我们想要的答案。”

马夏尔由于大腿受伤，他错过了周六对南安普顿的比赛，这为格林伍德打开了大门，使他有可能第二次为一线队先发。

但是索尔斯克亚补充说，虽然他对这名年轻球员的能力很有信心，但是红魔可能需要另一名和这位主教练年轻时相似的球员。

“梅森是个天生的足球运动员，他很享受在球场上的时光。当他接近进球的时候，他就会变得活跃起来，这很好，在终结方面他是数一数二的，他总是得分最多的。”索尔斯克亚说道：“他不会进杂耍般的进球，我必须说，他会打进一个前锋该打进的进球。他还必须学会在小禁区内肉搏，关注对方的要害部位。但是他掌握所有的射门动作。我很喜欢那种在禁区内外都能进球的人，一个年轻的奥莱或者其他人。不，不需要是身高1.95米的中锋。但有时你会想，如果我们想要两个人一起踢，也许会有不同的类型。”

挪威人说允许桑切斯离开的决定是在他们坦诚的谈话之后做出的，但是他希望30岁的桑切斯能够继续为曼联效力，尽管他在45场比赛中只打进5球。

“我和他谈过了，对我来说，如果我不能保证阿莱克西斯·桑切斯能踢上正常的比赛，那么他去意大利踢球，展示出我们所知道的他的能力，对我们俩来说是更好的选择。但我不准备保证什么。我相信我们会看到阿莱克西斯回来的，我们只希望他能踢一年的常规足球，然后他能找回状态。这是一年的租借，斯莫林与罗马的交易也是一年的租借。我们希望他们兢兢业业，去那里代表曼联，我们希望他们做得很好。”