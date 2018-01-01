索尔斯克亚：享受过程 执教风格学习弗格森

索尔斯克亚上任曼联临时主帅后首次接受俱乐部官方采访，他表示会专注于未来六个月的执教过程，不会去想接下来是否会长期执教曼联。

前曼联传奇球星索尔斯克亚已经正式成为曼联的临时主帅，英格兰当地时间周四上午，他带领曼联球员进行了第一次训练课，并在晚间接受了曼联官方新闻电视台的专访。这个挪威人开启了执教曼联六个月的历程。

“我会尽情享受这六个月的执教过程，”索尔斯克亚说。“我现在回家了，我会坚持做我自己。俱乐部也在着手寻找下一任主帅，我会坚持自己的工作方式，同时与费兰、麦肯纳和卡里克合作。我们将致力于让球员们再次享受足球的快乐。”

“我担任一线队教练已经带了三四百场比赛了，所以我非常有自信。我曾经带球队拿到过联赛冠军，曾经得到过杯赛冠军，当然我也曾经历过降级。教练这份工作就在于人员管理，这包括管理球员和工作团队，也包括让每个人都发挥出最优秀的水平。”

谈到自己的执教风格时，索尔斯克亚说：“弗格森爵士永远是这个领域最优秀的大师。我的执教风格都来自于他。他一直是对我的教练工作影响最大的人，不过我们仍然是不一样的。”

“因为我们有不同的个性，我喜欢和人们交流沟通，喜欢与人们建立联系。我喜欢看到人们尽情展示自己，那让我感到快乐。”

曼联目前在积分榜上位居第六名，距离第四名11分。索尔斯克亚将带领球队在本周末的联赛中客场挑战卡迪夫城，如果想将曼联在赛季结束时带回欧冠区，这位新任临时主帅还面临艰巨的任务。