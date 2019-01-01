索尔斯克亚：不必成为火箭专家都知道我们要买前锋

红魔渴望在一月份加强他们的攻击力，因为他们本赛季为进球而挣扎。

曼联主帅 索尔斯克亚证实了英超豪门想要在一月的转会市场解决他们的前锋危机。

曼联自从批准了罗梅鲁·卢卡库和阿莱克西斯·桑切斯的离开后，一直在为进球和创造力而挣扎，而在周一对阵阿森纳的比赛前，红魔在积分榜上只排在第11位。

在转会窗口关闭之前，索尔斯克亚的球队曾与尤文图斯的马里奥·曼朱基奇和保罗·迪巴拉、多特蒙德的新星杰登·桑乔和毕尔巴鄂竞技的伊纳基·威廉姆斯联系在一起。

传闻曼联将继续与曼朱基奇和桑乔联系在一起，而里昂的穆萨·登贝莱是另一个选择，莱斯特城的詹姆斯·麦迪逊也是索尔斯克亚追逐创造力的目标。

“我们让阿莱克西斯和罗梅鲁走了，你不必成为火箭专家也知道我们要买前锋。”索尔斯克亚在看到他的球队本赛季6场比赛仅进8球后说：“我们在寻找一些创造力和进球。如果你不是百分百确定的话，让球员加入比赛是没有意义的。当你招到球员的时候，你需要合适的球员，他们会在这里待得更久，这是我们需要展示的长远考虑。我不能想，‘我需要一个球员，因为这是我的声誉’。不，是俱乐部（的声誉）。有一些前锋（在转会市场上），但他们不是我们想要的。我们没买到我们想要的。”

在曼联苦苦挣扎的时候，卢卡库却在转会国际米兰后取得了辉煌的战绩。这位比利时球星在国米的比赛中攻入三球，带领孔蒂的球队在意甲联赛中取得六连胜。

“罗梅鲁该走了。他知道这一点。”他说：“他不想待在这里。拥有一个不想留在这里的球员有什么意义？我们当然需要进更多的球，这就是我在这里所说的。我们正在努力改善关系、模式和理解，我们从基础开始，我们在防守上做得很好，但我们对前场的回报并不满意。当然，你不介意在定位球和中场进球。我认为前锋总是会给我们进球，所以当然，我们都希望进球会来。”