索内斯：萨拉赫的表现极度自私 他太想拿到金靴奖了

这名红军前锋在寻求连续第三次获得金靴奖时，他的前辈指责特他太过贪婪。

前利物浦中场格雷姆·索内斯形容穆罕默德·萨拉赫在周三3:1战胜布莱顿的比赛中的表现“极度自私”。

萨拉赫在第6分钟率先破门，两分钟后又贡献了一次助攻，并在第76分钟以头球的方式再度破门。

埃及人的两粒进球让他有望连续第三次获得英超金靴奖，截至目前他已经在英超打入19粒进球，比杰米·瓦尔迪的22粒进球少3个。

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萨拉赫在对阵布莱顿的比赛中总共射门8次，索内斯暗示他正在为自己争取下一座金球奖奖杯，这可能会让队友感到不高兴。

“在今晚的比赛中，他从第一分钟就开始自私自利，我认为金靴可能对他来说很重要。”当被问到萨拉赫时，索内斯告诉天空体育。

“你可以看到他在进攻三区，你可以看到比赛后面球员的反应。他有机会就会射门，有两三次他的队友对他表现出了不满。”

“但他总是很自私。我觉得他今晚极度自私，他真的想要赢得金靴奖。”

“他们赢得了联赛冠军，所以他为球队尽了自己的一份力，他发挥了自己的作用，他有进球，他表现得非常棒，他想要金靴奖。他认为自己效力于一支能够创造出进球机会的球队，所以他认为他可以这么做。”

虽然索内斯承认任何优秀的攻击手都应该对进球充满渴望，但他相信萨拉赫进球的渴望是无与伦比的，这也导致了他与萨迪奥·马内的之间的紧张关系。

索内斯补充道:“他们都有这样的元素——他们都有这样的贪婪时刻，但我认为萨拉赫将其提升到了另一个层次。我想，在过去的几场比赛中，当马内觉得应该传球给他射门的时候，他选择了自己射门。”

“所以我认为在所有的射手中都有贪心的元素，但是我认为他把贪心带到了另一个层次。”

尽管萨拉赫的做法无法让所有人满意，但这位埃及前锋已经成为了最快完成利物浦百球的球员。