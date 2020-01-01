索内斯：若瓜帅回到两年前 他必以更高价抢范戴克

这位安菲尔德的传奇人物认为，未能签下荷兰人来代替孔帕尼是瓜迪奥拉最大的错误之一。

利物浦传奇格雷姆·索内斯表示，曼城主帅瓜迪奥拉将会后悔当初没有签下维吉尔·范戴克。

索内斯相信如果曼城主帅瓜迪奥拉有时间的话，他会确保这名后卫不会逃脱他的控制。

“如果瓜迪奥拉能够回到两年前，回到2018年1月的转会窗口，他将会支付更高的价格签下维吉尔·范戴克，超过利物浦为他支付给南安普顿的7500万英镑。我当时说这是一个不需要想的决定。”这位前安菲尔德中场和主教练告诉《泰晤士报》。

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“这不是拼图的最后一块，因为瓜迪奥拉永远不会满意他的阵容，但范戴克征战英超从来没有问题，因为他从凯尔特人南下后就已经证明了。”

“对于曼城来说，有他们的老板，他们总是会为球员支付额外的费用，这就是额外费用的大小。有些交易他们不得不忍受，范戴克就是其中之一。”

当利物浦在英超积分榜上以22分的优势领先时，这位苏格兰人对曼城的防守缺乏规划感到惊讶。

“从外面看，瓜迪奥拉似乎从来没有确定过他最好的中卫搭档。”索内斯说：“当他去年夏天花费6000万英镑从尤文图斯签下右后卫坎塞洛时，我还以为中后卫是首选。”

“他没有一个稳定的伙伴关系，即使有文森特·孔帕尼和拉波尔特，因为他不能指望孔帕尼一直在那里。”

“瓜迪奥拉失去了孔帕尼，然后这个赛季开始了，他也失去了拉波尔特。他知道约翰·斯通斯是个后卫球员，但他并没有百分之百地相信他。尼古拉斯·奥塔门迪上场时工作做得很好，但我们都知道他的缺点。”

“这是一个连锁反应。你把费尔南迪尼奥带出中场，让他担任中卫，这是拆东墙补西墙，因为他比罗德里要好得多。这是曼城问题的症结所在。”

然而，在索内斯看来，还有另外一个问题需要在夏季转会窗口中解决。

“阿圭罗还有一年的时间，但是瓜迪奥拉也希望签下一名世界级的中锋。”他补充道。

周日曼城将在英超迎战热刺，他们的目标是巩固第二的位置。