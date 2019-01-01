索内斯狠批曼联：一个个都以为自己是大人物

索尔斯克亚赞扬了他的球队，他们在落后两球的情况下一度以3-2领先。

格雷姆·索内斯抨击曼联在周日3-3战平谢菲尔德联的比赛中表现出的自满情绪。

索尔斯克亚对他的球队赞不绝口，他们在7分钟内攻入3球，一度有望反败为胜，但在比赛的最后时刻，来自奥利·麦克伯尼的扳平球确保了主队在大部分时间领先的情况下扳平比分。

赛后接受天空体育采访时，索内斯抨击了索尔斯克亚和曼联在客场的糟糕表现，这是他们34年来首次连续第12场在联赛客场失球。

“我不知道你凭什么说你该赢。我不确定这能给你带来什么好处。对我来说，我更担心的是前70分钟他们没有表现，而不是最后20分钟。”索内斯说道：“绝大多数时候，当他们发现自己0-2落后的时候，他们就不会再投入到比赛中来了。”

他说：“他们今天来的时候就像一群大人物一样。他们来的时候，还以为能逃过一劫。”

索内斯也批评了曼联的菲尔·琼斯，他在首发阵容中表现不佳。这名后卫轻松被穆塞特抢断，并导致了第一个丢球。他在半场休息后被林加德换下。

“他已经看到（对方）了，但他必须让他的身体过来，保护球。他什么都做错了。他的位置不对。琼斯不是一个可爱的球员。他不是20岁了。他没有什么过人之处。在最坏的情况下可以踢出界送一个界外球。”