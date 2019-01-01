索内斯：热刺将从愤怒及沮丧的穆帅身上获益

在周三获得任命后，葡萄牙人期待在曼联的失败将促使他在热刺取得成功。

据索内斯说，热刺将受益于“愤怒和沮丧”的穆里尼奥，因为后者在去年被曼联解雇后认为有必要再次证明自己。

在被红魔解雇了11个月后，穆里尼奥于周三签署了一份为期3年半的合同，成为热刺的新任主教练。

葡萄牙人在老特拉福德的生涯充满希望，在他执教的第一个赛季就赢得了社区盾杯，欧联杯和欧联杯的冠军。

然而，他未能继续用赢得再一座奖杯，并在2018年12月输给领头羊利物浦后离开了球队，当时俱乐部排名联赛第六，落后默西塞德人19分。

对于一个习惯于挑战重要荣誉的俱乐部来说，这种相对的衰落导致了人们认为穆里尼奥作为一个顶级教练的能力正在衰退。

但是索内斯否认了这一点，他说穆里尼奥是北伦敦俱乐部的“完美人选”，因为他经常赢得奖杯的记录，再加上他想要证明他的批评者是错的。

索内斯在接受天空体育采访时表示：“我认为，(利维解雇波切蒂诺)很好理解，而选择他们已经选择的人也很容易理解。”

“波切蒂诺似乎不想留在热刺，这让我觉得很奇怪。”

“穆里尼奥非常适合他们。”

“热刺是一个真正的庞大的足球俱乐部，他们需要一个人能够把被认为是具有攻击性的有吸引力的足球转变成一种更务实的方法，并在董事会议室里放上一些奖杯。”

“无论他在哪里，他都能赢得奖杯，我希望他在热刺也能做到这一点。”

“在他的内心深处，他对自己在曼联的表现感到愤怒和沮丧，所以我认为热刺会从中受益。”

“他们今年会赢得联赛冠军吗?”不。但与他们比赛将困难得多。

“他毫无意外地进入了我们联盟获得了一份工作，他知道在他面前的是什么，他知道他的对手是谁，他会真正了解和他一起工作的球员。”