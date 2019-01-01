索内斯：枪手这活很难干 安帅可是顶级教头

按照三狮名宿的看法，安切洛蒂就任枪手新帅的可能性并不大。

当地时间周二晚间，那不勒斯4-0大胜亨克，顺利晋级欧冠16强。但随后意甲劲旅突然宣布，主帅安切洛蒂下课。

外界普遍认为意大利老帅有可能将在离开那不勒斯后，前往北伦敦执教。

2019-20赛季开战至今，阿森纳在16轮比赛过后，仅有5胜7平4负的成绩，排名已经跌落到积分榜第9位。虽然枪手在月初解雇了埃梅里，转而提拔助教永贝里带队，但目前看来收效甚微。

不过索内斯相信，枪手已经很难吸引像安切洛蒂这样的顶级主帅前来拯救球队。

索内斯告诉Virgin Sport Media：“阿森纳现在还能请得到顶级主帅吗？我无法确定。”

“我不认为阿森纳有了新任主帅就可以转危为安。我想他们还有很多工作要做，特别是在球员方面。”

“我知道安切洛蒂是一名顶级教练，如果你看看他此前的执教经历——皇马，大巴黎，切尔西——你知道阿森纳也是一家超棒的俱乐部，但现在，这不是一份轻松的工作，不管谁来接手都是如此。”

不过安切洛蒂的下课也并非毫无征兆。上个月他就曾与那不勒斯主席德劳伦蒂斯发生争执，后者认为作为主帅的安切洛蒂没能够控制更衣室，导致了球员发生小规模罢训。

除了索内斯提到的几家欧洲顶级豪门，60岁的老将还执教过尤文，米兰和拜仁。

在圣西罗，他带领米兰两次加冕欧冠冠军和意甲冠军。2009-10赛季在切尔西，他成为了英超和足总杯双冠王主帅。2013-14赛季，他又帮助皇马捧回了又一座欧冠奖杯。

执教那不勒斯的首个赛季，安切洛蒂就帮助球队取得了意甲第二的好成绩。不过即使位居次席，他们距离最终夺冠的尤文仍有11分的差距。