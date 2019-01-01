索克拉蒂斯：为姆希塔良也要赢下欧联赛决赛

由于担心安全问题，姆希塔良最终决定不参加欧联决赛，而这也从另一方面激励了枪手上下。

在7-3大比分战胜瓦伦西亚后，阿森纳闯入了欧联决赛，在29日，他们将在巴库与切尔西交战。遗憾的是，本次比赛受到了非足球因素的干扰。

鉴于亚美尼亚和阿塞拜疆在卡拉巴赫地区的领土争议，姆希塔良出于人身安全的考虑将不会参加此次比赛。队友索克拉蒂斯表示，队伍确实需要这位前曼联中场的支持，但自己和队友将会努力为姆希塔良赢下这场决赛。

“这对我们当然是很大的损失，我们都很难过，但现在我们必须为他赢下比赛。我们一定要前往巴库，在比赛中好好表现。我相信我们可以做到，因为比赛可以产生任何结果，如果那天我们诸事顺利，并且全力以赴，我们可以达成目标。”

阿森纳主教练埃梅里被称为欧联专家，在塞维利亚执教时，他曾带队连续三个赛季获得本项赛事的冠军，但在本英超赛季后期，阿森纳全队上下状态都不佳，最终没能进入积分榜前四。另一方面，萨里的切尔西在赛季结束时位于英超第三位。目前，欧联决赛将会决定阿森纳是否能获得下赛季的欧冠资格，而索克拉蒂斯相信，自己的队伍能够做到。

“切尔西的球员和教练都很优秀，我们很尊重他们，但在比赛中，我们会寸土必争，努力制造机会，全神贯注，做好防守。”

“我们会拼尽全力，努力拿下比赛。这对我们来说会很艰难，但对他们来说也是如此。”