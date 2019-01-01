糟糕表现屡创新低 曼联客场丢球打破34年纪录

约翰·弗莱克在的上半场的进球意味着红魔在客场的防守挣扎还将继续。

周日约翰·弗莱克为谢菲尔德联首开纪录后，曼联目前正处于自1986年以来最长的客场连续失球纪录。

在布拉莫巷球场的比赛进行到第19分钟，伦德斯特拉姆的射门被德赫亚扑出，随后弗莱克从近距离补射得手，为刀锋首开纪录。

这意味着索尔斯克亚的球队在过去12场客场比赛中无一保持不失球，这是他们自34年前的1985-86赛季连续15场客场比赛丢球以来最糟糕的表现，这也是他们在英超的新纪录。

红魔上一次在英超联赛客场中零失球是在2月初，当时他们3-0战胜了在赛季末降级的富勒姆。

索尔斯克亚最近表示，他相信俱乐部在客场的三场胜利已经结束了他们的挣扎，他们分别在欧罗巴联赛中对阵贝尔格莱德游击，英超联赛中对阵诺维奇，以及在联赛杯中对阵切尔西。

对游击的胜利是他们自3月以3-1击败巴黎圣日耳曼以来的第一场客场胜利，此前球队在客场输了6场，平了4场。

然而，在客场的糟糕表现在本月早些时候在0-1输给伯恩茅斯后又回来了。

他们以漂亮的方式回应了那次失利，在老特拉福德的欧罗巴联赛中再次击败了游击，四天后又在同一地点击败了布莱顿。

在周日的比赛过后，曼联目前排在英超第9位。