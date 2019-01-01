精明消费 穆里尼奥：热刺永远不会是转会市场之王

热刺主帅承认他的新俱乐部不太可能像欧洲其他球队那样挥金如土。

热刺主帅穆里尼奥强调俱乐部不会在一月份大洒金钱，也不会成为“市场之王”。

热刺在夏天结束了他们的转会荒，签下了恩东贝莱、瑞恩·塞塞尼翁、吉奥瓦尼·洛塞尔索和杰克·克拉克。

然而，穆里尼奥宣称热刺的转会政策意味着签约热潮不会发生，而且俱乐部也不会经常为球员花费巨资。

“我在托特纳姆热刺。我知道俱乐部的概况，我知道项目，我知道愿景，我知道目标，我知道在我们的转会市场上，我们只会对市场上可能发生的事情做出反应。”穆里尼奥说。

“如果有球员离开，我们需要适应。但我们永远不会成为市场之王，我们不会去攻击重要的目标，我们不会去和那些以他们的形象和理念准备好了砸钱去追逐重要目标的俱乐部战斗。”

“我们需要以一种明智的、有创造性的方式来做我们的事情，我再说一遍，我喜欢我现在的球员。我和他们合作得越多，就越了解他们，也就越了解他们的品质和问题。”

“我一直在说我需要时间，而这个时候就要到了。从昨天到26号，或者26号到28号。但是在1月，2月，我们将有更多的时间来改善它。”

自从穆里尼奥到来以来，热刺的防守一直很糟糕，在8场比赛中只有1场没有失球。

他们的新教练坚信他可以解决俱乐部的后防问题，但同时也小心翼翼地避免在这个过程中伤害到他们的进攻。

他说：“我知道怎么做，但要百分百地去做，不然我会让球队失去一些我们想要保留的品质。”

“然后就更难做到了，因为为了一场不失球而比赛，把所有的注意力都放在不失球上，放在防守组织的改进上，并试图消除我们所犯的错误，这并不难做到。”

“困难之处在于，我们要用现在的球员和他们的习惯来做这件事；困难的是要在防守上纠正错误，同时又不失去进攻上的优势。”

托特纳姆热刺在节礼日主场迎战布莱顿，三天后他们将前往诺维奇。