精彩纷呈 欧冠小组赛进球数创历史新高

欧洲冠军联赛本赛季的进球数创下同阶段新高。

在2019年的欧冠小组赛中一共出现了308粒进球，创下了新纪录。

原纪录是306球，随着尤文图斯和皇家马德里在周三的比赛的补射阶段取得进球，纪录被改写为308球。这两支球队都获得了胜利。

拜仁慕尼黑在小组赛阶段以24粒进球收官，仅比巴黎圣日耳曼在2017-18赛季创造的纪录少一球。

这支德国豪门在最后一场小组赛中以3-1轻松战胜热刺，并在之前的比赛中以7-2击败热刺，以B组第一的成绩结束了他们的六场比赛，并取得了令人难以置信的+19个净胜球。

拜仁球星罗伯特·莱万多夫斯基在小组赛阶段打进10个进球，比克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的小组赛11个进球的纪录少了一个。

尽管在与拜仁的比赛中失利，托特纳姆热刺还是以18粒进球成为本届赛事小组赛进球第二多的球队，而巴黎圣日耳曼在17次进球后也紧随其后。

令人惊讶的是，巴塞罗那对新纪录的贡献很小，在F组只进了9个球，但仍以不败成绩出线。

防守方面，亨克和贝尔格莱德红星是最大的罪魁祸首，他们在六场小组赛中各失球20个。

在本赛季进球最多的其他几场比赛中，切尔西4-4战平阿贾克斯，萨尔茨堡6-2击败亨克，皇家马德里6-0横扫加拉塔萨雷。