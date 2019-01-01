粉饰太平 萨里：若C罗不沮丧 那我才担心

意甲领头羊找到了在没有C·罗纳尔多的情况下取胜的方法，葡萄牙攻击手连续第二场比赛被换下。

尤文图斯主帅毛里齐奥·萨里承认，如果克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在周日再次被替换下场后没有感到沮丧的话，他将会很担心。

这名34岁的球员在尤文图斯与AC米兰的意甲比赛中，在第55分钟被保罗·迪巴拉换下，在离开球场后，他立即进入了球员通道。

来自意大利的报道也暗示C·罗纳尔多在比赛结束前三分钟离开了球场——迪巴拉最终在第77分钟打入一球。

C·罗纳尔多也在周中被萨里换下，萨里透露了他的球星的健康问题的全部情况，并强调他对C·罗纳尔多的反应很满意。

“我们必须感谢C·罗纳尔多，因为他在今晚艰难的情况下做出了牺牲。”萨里赛后告诉意大利天空体育：“他尽了一切努力去踢比赛，但我发现他身体不太好，所以我认为最好把他换下。球员离开球场很自然，尤其是在他努力踢球的时候。在过去的一个月里，他的膝盖有点小问题，他在训练中碰伤了副韧带。当他进行高强度训练或比赛时，他的身体会失去平衡，最终导致过度补偿，并损伤小腿和大腿的肌肉。这影响了他的表现，他现在状态不佳。所有努力表现出最好状态的球员在被替换下场时至少会有五分钟的烦恼，但如果他看上去不那么沮丧，教练通常会更担心。”

尤文图斯最终在没有C·罗纳尔多的情况下取得了胜利，迪巴拉在对阵AC米兰的比赛中再次破门，为萨里的球队锁定了一场1-0的胜利。

老妇人现在在意甲积分榜上领先一分，萨里对球队的渴望印象深刻。

“我喜欢球队的精神，但是我们必须在质量上有很大的提高，因为我们犯了太多的错误，很轻易地把球给了别人，为米兰打开了空间。这种渴望和必胜的决心是我们前进的动力。米兰有射门，但几乎都是禁区外的射门。他们有令人印象深刻的传球质量，他们的表现明显高于本赛季的平均水平，而且他们有很强的技术。”