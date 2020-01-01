粉饰太平 塞蒂恩：巴萨输球无解 但已有所进步

威廉姆斯在伤停补时阶段的头球为毕尔巴鄂赢得了四分之一决赛，并延续了巴萨糟糕的客场表现。

塞蒂恩认为，尽管在国王杯四分之一决赛中以0-1的比分被淘汰，但巴塞罗那在周四晚上对毕尔巴鄂竞技的比赛中还是前进了一步。

在圣马梅斯球场的伤停补时阶段，伊纳基·威廉姆斯头球破门，将巴萨淘汰出局。

自从塞蒂恩接任主教练以来，巴萨以微弱的优势击败了伊维萨，输给了瓦伦西亚，现在又在毕尔巴鄂被击败——但是他坚信已经取得了进步。

其他球队

“考虑到我们在主场的其他比赛中发生的事情，我们已经在需要改进的地方向前迈出了一步。”塞蒂恩告诉记者：“还是老样子；有的时候你只有一次机会，但你却进球了；有的时候你有十次机会，但你还是无法做到。没有合理的解释。”

“我不知道该怪谁。他们的进球来自一个并不危险的攻势。有些事情是无法控制的，这就是其中之一。一切都很顺利，除了结果。我对团队的工作很满意。”

巴萨在这场比赛中有11次射门，有5次射正，而毕尔巴鄂只有7次射门，1次射正。

“我们控制了下半场。”塞蒂恩坚持说：“特尔施特根没有任何扑救机会，这是一个遗憾，因为我们控制了比赛。”

“我们创造了几次明显的机会，他们在我们没有时间做出反应的时候进了球。我们看起来不错，我们是更好的球队。”

“我们没有赢，但它会来的。遗憾的是，比赛没有给我们复仇的机会，但我们必须积极面对，尽管我们不应该被淘汰。”

随着在国内杯赛出局，巴萨在国内的任务将回到联赛上。

“结果总是最重要的，但感觉也是最重要的。”

“今天球队表现得非常好。尽管控制毕尔巴鄂的比赛并不容易，但结果要好得多。”

“我们在下半场控制了比赛，但是他们进球了，我们没有回应。正如我们所希望的那样，我们已经很好地理解了比赛。”

“很遗憾我们没有抓住错过的机会。我们必须祝贺我们的对手，因为他们做到了，他们做到了我们做不到的事情。”