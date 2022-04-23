米雷蒂：尤文图斯天才渴望成为意大利的德布劳内

意大利足球现在正处在一个奇怪的位置。

在国家队层面上，他们拥有欧洲冠军，但仍在接受阿祖里连续第二次错过世界杯的事实。

同时，在俱乐部层面，意大利拥有欧洲五大联赛中竞争最激烈的联赛之一，但在过去三个赛季中，只有一支球队——亚特兰大——进入了欧洲冠军联赛的四分之一决赛。

因此，全国各地的球迷都希望新一代的意大利足球运动员能够帮助国家队和俱乐部回到世界足坛的顶端。

虽然用青年足球的结果作为预测未来的手段是一个危险的做法，但到目前为止，2022年已经有一些令人鼓舞的迹象。

意大利轻松获得了U19欧锦赛的参赛资格，并被认为是夺冠热门之一。

与此同时，尤文图斯已经成为自2013年青年欧冠成立以来第二支进入半决赛的意大利球队，他们并将于周五在尼翁对阵本菲卡，争夺决赛席位。

而在意大利U19和尤文图斯青年队的球员中，有一个人的表现非常令人激动，那就是中场球员法比奥-米雷蒂。

这位18岁的球员已经为斑马军团效力了11年，而且本赛季已经完成了他的一线队首秀，人们真心相信米雷蒂能够成为尤文的明星。

当尤文在青年欧冠四分之一决赛中2-0击败利物浦时，正是他打进了首粒进球，同时他还在意大利的两场比赛中破门，为他们赢得了欧洲杯的参赛资格。

这种决定性的影响表明他已经有了成功的心态，并追随他的足球偶像凯文-德布劳内的脚步。

"让我印象深刻的是他的技术，还有他的视野，"米雷蒂在讨论这位曼城球星时告诉《都灵体育报》。

"他总是知道该把球传到哪里，他是一个冠军，在各方面都是一个全面的中场球员。"

米雷蒂在他自己的比赛中当然也表现出了大量的这些特征，这位少年在三中场或菱形阵型中最适合担任8号球员。

尤文图斯U19主教练安德烈-博纳蒂告诉《都灵体育报》："米雷蒂有很高的球商，出色的技术，并且在如何覆盖球场方面有了很大的成长，在强度和耐力方面都是如此。”

"他有创造力，能进球，在更衣室里是一个积极的影响，他感受到了为队友进球和获胜做出贡献的快乐。"

米雷蒂在2011年加入尤文图斯，此前他在距离都灵约60公里外的库内奥踢球。

都灵也热衷于将这名年轻人招入他们的学院，但米雷蒂——他小时候曾经拒绝剪掉金发，以便看起来更像他的偶像内德维德——选择了尤文而不是他们的同城死敌。

通过在各个年龄段的努力，他在16岁时开始出现在尤文死忠球迷的关注名单上，当时他为尤文的U17队在17场比赛中打进16球并有6次助攻。

此后，他成为了尤文U19的队长，同时定期为尤文图斯U23出场，该队在意大利足坛的第三级联赛中比赛。本赛季到目前为止，他在意丙联赛中有三个进球和四个助攻。

米雷蒂在季前赛中首次引起了阿莱格里的注意，他在12月首次进入一线队，当时他在尤文战胜马尔默的欧冠联赛的最后几分钟替补登场。

随后，他在3月完成了意甲联赛首秀，预计在本赛季的最后几周，他将获得更多的机会。

米雷蒂能够胜任任何中场角色，在作为一线队的一员进行训练时，他一直在听取洛卡特利的建议，人们希望这两人有一天会成为尤文图斯中场的关键人物。

米雷蒂在1月份与尤文签署了一份新的合同，将使他在尤文图斯工作到2026年，这反过来又结束了德甲、英超和法甲俱乐部对他的追求，因为他们已经开始在关注这位意大利小将。

其他意甲俱乐部也已经与尤文联系，询问米雷蒂转会的潜在可能性，但尤文还没有准备好让他们的青训瑰宝之一离开，无论是租借还是转会。

相反，他们希望米雷蒂能在未来的日子里带领球队获得青年欧冠的冠军，这反过来又可能成为新一代意大利球星在足球世界顶端崛起的催化剂。