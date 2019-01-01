米贾托维奇：阿扎尔不可能达到C罗的高度

这位前皇马前锋暗示比利时人需要时间来适应齐达内的压力。

米贾托维奇不认为埃登·阿扎尔有能力在皇马取得和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样的表现。

这位前切尔西边锋在夏天完成了加盟伯纳乌的重磅转会，预计他将在齐达内的球队中扮演关键角色，帮助球队在令人失望的2018-19赛季后取得进步。

然而，要复制罗纳尔多在马德里的影响力将是一个艰巨的任务，因为这位尤文图斯球星在为白衣军团效力的438场比赛中攻入了令人难以置信的450粒进球。

在皇马8月17日对塞尔塔的联赛揭幕战前一天，阿扎尔被宣布腿筋受伤，之后他还没有为皇马出场。

在得知阿扎尔将会缺席长达四周的比赛后，他很有可能在9月14日对阵莱万特的国际比赛日之后首次亮相，之前他将缺席俱乐部与比利亚雷亚尔的下一场比赛。

尽管米贾托维奇相信比利时人是世界上最好的球员之一，但他“不可能”在西班牙首都拥有和罗纳尔多一样的影响力。

他告诉够力足球:“阿扎尔是一个非常好的球员，这是肯定的。他是欧洲最好的球员之一。但是，在我看来，我们不能指望他能像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多那样。在我看来，这是不可能的——没有一个球员能像罗纳尔多那样踢球。在马德里的压力和在切尔西的压力是不同的，你需要一些时间来处理。”

齐达内特别希望签下阿扎尔能够帮助皇马在上赛季排名第三的基础上有所提高，而冠军巴萨领先他们19分的事实更是让他们的赛季雪上加霜。

马德里已经度过了一个忙碌的夏天，但是由于西班牙的转会窗口要到9月2日才会关闭，他们也有机会得到更多的球员，内马尔继续与可能转会到伯纳乌的传闻联系在一起。

谈到他的前东家在2019- 2020赛季的前景时，米贾托维奇补充道:“这仍然是一支强大的球队，拥有强大的球员。新球员的到来，他们必须适应——这是正常的，在这样一个大俱乐部。这个赛季可能并不容易——在马德里有这么大的压力，从来都不容易。但我很乐观，他们会争夺冠军，这不会改变。”