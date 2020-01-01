米洛特·拉希察：利物浦正密切关注的不莱梅“火箭”

这名科索沃国脚在经历了一个可怕的德甲赛季后，似乎准备在夏天转会。

莱比锡前锋蒂莫·维尔纳已经和利物浦联系了好几个月了，但是现在云达不莱梅的红人米洛特·拉希察看起来有希望加盟红军。

科索沃足协主席阿默迪透露：“对他的追求有很多。我知道英超的利物浦想要他，德甲的莱比锡也想要他。我相信他会得到最好的建议来做出决定。”

德国的报道称，莱比锡实际上已经与这位科索沃国脚达成协议。莱比锡体育总监马库斯·克吕舍否认有任何类似的交易达成，但承认他们对拉希察感兴趣。

其他球队

“米洛特很有趣。但还有很多其他有趣的球员。”克吕舍告诉《图片报》：“我们，当然，总是关心我们的未来阵容。但这仍然很遥远——我们的重点是联赛的恢复。”

“之后，我们会看看我们有什么机会，这样我们就可以用更具体的术语来处理这个问题。”

今年夏天，拉希察肯定会很受欢迎，尤其是如果不来梅从德甲降级的话。不莱梅在2019-2020赛季的表现并不理想，尽管拉希察已经尽了最大的努力，但他们仍然排在积分榜的倒数第二。在20场联赛中，他贡献了7个进球和4次助攻，平均每157分钟就制造一个进球。

这位右脚将在锋线和前锋身后都有发挥，但本赛季他最突出的是在左路，利用他顺足脚射门或寻找队友。不幸的是，这些队友中有很多都带不动，整个赛季不来梅只赢了四场德甲比赛。

在一支糟糕的球队中，拉希察是少有的杰出球员，他不仅为不来梅贡献了最多的进球和助攻，还完成了最多的过人，命中球门次数最多，在对方禁区内触球最多，创造了比其他队友更多的机会。

对于这位绰号“火箭”的边锋来说，成为不来梅最大的贡献者是远远不够的，因为他不断给自己设定越来越高的目标。

“我总是尽可能多地进球。但这一切都是为了帮助球队和取得成功。”拉希察告诉DPA：“我永远不会满足。我总是想要更多。”

“当我进了10个球，我想进15个。当我进了15个的时候，我想进20个。作为一名前锋，你总是想要进尽可能多的球。我想我做得还可以，但我希望本赛季能多进几个球。”

完成本赛季并留在德国顶级联赛是他目前唯一的想法，这位23岁的球员拒绝卷入转会传闻，也拒绝谈论利物浦和莱比锡的兴趣。

他继续说道：“我现在一点也没有考虑这个问题。我们有更重要的事情要做。在足球比赛中，你不能提前做太多计划。现在，我只专注于云达不莱梅和反弹。”

降级对不莱梅这样的俱乐部来说是一个巨大的打击。不仅是因为离开德甲的财务损失，而且正如《图片报》所称，如果球队降级，拉希察3800万欧元的买断条款将降至1500万欧元。

即使他们不降级，拉希察也很可能继续前进。不莱梅主教练弗洛里安·科菲尔特相信他的前锋是一个特殊的天才，无论他去哪里，他都会取得成功，不管是英超联赛或西甲联赛。

“他是一个可以决定德甲比赛的球员。”科菲尔德告诉德国《每日镜报》：“这种情况并不常见。米洛特拥有令人难以置信的技术：速度，得分，传球。拉希察在英格兰能适应他的速度，在西班牙也能适应他的打法。”

在德甲联赛只剩下8场比赛的情况下，云达不莱梅距离降级附加赛5分，距离安全区9分，因此，绿白军团要想保级需要一个奇迹。

拉希察是唯一有能力创造奇迹的人，但无论如何，“火箭”都有望在今年夏天起飞。