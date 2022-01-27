米德玛：我在考虑自己的未来 继续留在阿森纳也是有可能的

阿森纳女足前锋薇薇安-梅德玛与巴萨和巴黎传出了绯闻，现在她仍然没有决定自己的未来。

米德玛被广泛誉为她这一代中最好的球员，她与阿森纳的合同将在本赛季结束后到期。

虽然她享受在伦敦的生活，并且俱乐部也为她提供了新合同，但这位荷兰国脚现在正在考虑自己的未来。

米德玛告诉AD：“未来几周，我必须找到最合适的俱乐部，但留在阿森纳的可能性绝对是有的。”

“我在这里的生活很好，我很懂自己，我必须在场外过得开心，才能在场上有所发挥。”

谈及自己的野心，米德玛表示：“我想赢得欧冠，我想在职业生涯中赢得尽可能多的东西。这意味着我或许需要迈出新的一步，我25岁，依然挺年轻，但我已经踢了挺久的足球了。”

“接下来几年应该是我的生涯巅峰，我必须在一支最符合我野心的俱乐部效力。”

最近的报道称，米德玛已经与多家俱乐部进行了会谈，包括巴黎圣日耳曼和巴塞罗那。

然而，她在过去曾表示，英格兰女足超级联赛——阿森纳目前在联赛中排名第一——是世界上最强大的联赛。

还有待观察的是，枪手的愿景是否与她自己的愿景一致，这位球员在一年多前曾说过，希望阿森纳也能继续发展下去，那么她就不会这么快离开了。"

多年来，米德玛的进球纪录堪称典范，她为海伦芬在联赛中出场74次，打进了83球，为拜仁慕尼黑出场78次，贡献52球，为阿森纳出场75次，打进66球。

仅在2021-22赛季，她11场英超联赛就收获了7个进球和3次助攻，只有切尔西的山姆-科尔拥有更好的成绩单。