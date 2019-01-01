米尼奥莱转会离队 利物浦签下阿德里安替代

西班牙人从西汉姆联以自由转会而来，将作为阿利森的替补。

在米尼奥莱离开之后，利物浦完成了前西汉姆门将阿德里安的签约。

这名32岁的西班牙人是免费转会的，在周日完成了米尼奥莱820万英镑(1000万美元)转会布鲁日之后，尤尔根·克洛普迅速将前者引进。

在西汉姆效力6年后，阿德里安的合同于今年夏天到期，此前他的大部分职业生涯都是在西甲的皇家贝蒂斯度过的。

他已经与安菲尔德签订了一份为期两年的合同，并有可能再续约一年。

“我感到非常高兴；真的很高兴来到这里，在这个伟大的俱乐部工作，并开始在球场上做我的事情，尽快。”他告诉利物浦官网。

“我很有野心，我来这里是为了赢得一切，从第一分钟就想和阿利森进行竞争，从而让我们变得更好。”

“显然我想赢得冠军。我来这里是为了在各项比赛中去拼搏。我们将面临许多竞争，我们将为之奋斗，争取胜利。”

“我期待着在安菲尔德的第一场比赛，希望能赢得尽可能多的比赛。”

阿德里安第一次加盟西汉姆是在2013年，当时的西汉姆的主教练是阿勒代斯。

在加盟铁锤的头三年里，他确立了自己作为铁锤队第一门将的地位，但最近他发现自己与法比安斯基的竞争时，出现在赛场上的次数越来越少。他总共为俱乐部出场150次。

巧合的是，现在已经离开的米尼奥莱特在六年前加盟利物浦，与阿德里安转会英超的时间相同。

他的故事与此类似，他最初身穿一号球衣，先是让位于洛里斯•卡利乌斯，然后又是阿利森。

他已经回到自己的祖国比利时，与布鲁日签订了一份为期五年的合同。他身穿利物浦球衣的最后一场比赛是在社区盾杯上坐在替补席上观看他的球队被曼城击败，之后他立即飞离球场完成了转会。