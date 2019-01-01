米尼奥莱无悔离开利物浦：不愿当替补蹭冠军

这名31岁的球员回到了他的祖国，因为他觉得无论他的表现如何，他都不会再回到利物浦首发了。

西蒙·米尼奥莱说他离开利物浦是因为他认为他没有机会在阿利森之前回到首发阵容。

这名门将在英超效力了6年，但在他的最后一个赛季里，他只能作为替补。上个赛季，米尼奥莱只代表克洛普的球队参加了两场比赛，在赛季末他加盟了布鲁日俱乐部。

这位比利时国脚说，如果有任何希望取代他的巴西队友，无论他们的表现如何，他都会留下来。

“如果我真的能争取到我的位置，我可能会留下来。”他告诉Het Belang van Limburg：“但如果阿利森受伤了，换我来守门，对手每场都来10次远射。然后，阿里森可以马上再次占据他的位置，即使他把球踢进了自己的球门，他仍然会留在首发阵容中。这对我有什么意义呢？”

自从他离开安菲尔德后，利物浦在这个赛季有了一个良好的开端。红军在英超积分榜上以8分的优势领先，12场比赛后保持不败，同时他们在欧冠小组赛中也处于领先地位。

但是米尼奥莱对他的离开并不后悔，他坚持说他在比利时顶级联赛的比赛时间比在利物浦的板凳上更好。

“不，因为我知道机会是存在的。”他说：“我从来没有想过：‘该死，现在利物浦已经在争夺英超冠军了，而我却离开了。’当然，我可以留在利物浦赚钱，挑战联赛冠军和欧冠冠军。”

“然而，只要你自己不是首发十一人，冠军含金量感觉就不一样了。因此，我宁愿在布鲁日俱乐部打首发，也不愿在利物浦以替补身份夺得联赛冠军。”

本赛季他已经为布鲁日出场20次，他的球队在比利时联赛中排名第一。他们领先第二名根特5分。