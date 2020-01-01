米尼奥莱：利物浦本赛季的表现令人难以置信

这名门将去年夏天随红军赢得了欧冠冠军，但仅仅两个月后就加盟了比利时的布鲁日。

西蒙·米尼奥莱说利物浦本赛季的成就是“令人难以置信的”，他认为他们即将取得的冠军只是他们通往卓越之路的开始。

尤尔根·克洛普的球队在本赛季的25场联赛中赢了24场，在积分榜上创造了22分的差距。

在去年赢得了欧冠冠军后，前利物浦门将米尼奥莱相信利物浦现在可以继续统治英格兰足球很多年。

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“为什么不呢？当我还在那里的时候，它就开始了，而且只朝一个方向前进。”

“上赛季我们赢得了欧洲冠军联赛，赢得第一座奖杯对更衣室来说非常重要。”

“一旦你有了它，你就会在它的基础上发展。赢得奖杯的渴望甚至更强烈，你想拿到下一个奖杯。”

这名门将说，克洛普已经建立了一支能够在未来几年挑战英超冠军的球队，他们现在的一线队由多名年轻的天才球员组成。

“稳定性是存在的，如果你在前场有足够的实力，加上萨迪奥（马内）、莫（萨拉赫）和罗伯托（菲尔米诺），那么你就会非常强大。”这位比利时国脚补充道。

“他们仍然是一支相对年轻的球队，你也可以看到预备队在足总杯上的表现，所以他们的基础是长期的。”

“我知道利物浦将再次挑战奖杯，但他们本赛季的表现令人难以置信，我希望他们能尽快赢得联赛冠军。”

比利时人在利物浦六年的时间里出场155次，但是他的位置被卡利乌斯取代，之后两名球员都被现在的一号门将阿利森取代。

“我在板凳上坐了大约一年半的时间。作为一名31岁的门将，你正处于职业生涯的黄金时期，所以你想要经常上场。”

“如果我在板凳上再坐两年，我就33岁了。尽管我知道他可能会受伤或者停赛，但他仍然是一个出色的门将。”

“也许我会一年打5场，10场，15场比赛，但是在33岁的时候想要找到一个俱乐部并成为一个稳定的首发是很困难的，所以我现在抓住了这个机会。”

“虽然我很高兴我在利物浦的时间以赢得欧洲冠军联赛结束，但你总是想要有更多的更大的手来赢得奖杯。”

“当你在球场上的时候，当你每周都在为球队做贡献的时候，那种胜利的感觉会好得多，我现在就是这样做的。”