米尔纳：VAR破坏了气氛 不愿牺牲比赛流畅性

尽管本月早些时候曾得益于VAR，这位利物浦中场仍然认为这项技术并没有得到很好的应用。

利物浦中场球员詹姆斯·米尔纳认为英超联赛的气氛正在被VAR“破坏”，并呼吁对VAR的使用进行评估。

本周末还发生了更多涉及这一技术的争议事件，阿森纳和埃弗顿都成为了备受争议的焦点。

米尔纳是最近一个质疑VAR的球员，他说这个进球让球迷不确定是否要庆祝，因为他们担心这个进球会被判无效。

“我一点都不喜欢。”他告诉《卫报》：“这可能只是我老派的一部分，但我认为仍然有太多关于VAR的争论。门线技术是不可思议的——它是即时的决定。非黑即白。但当你仍然对决定有意见，而且气氛正在被破坏时，就很难使用VAR了。你进球后，就有爆发出欢呼声，然后就到了VAR介入。你就得等着。这是一个进球吗？”

在10月5日利物浦2-1战胜莱斯特城的比赛中，米尔纳在伤停补时阶段罚进了一个点球。这位33岁的老将对比赛官员表示同情，但他担心这种制度会对这项运动产生负面影响。

“前几周我有过罚点球的经历。”他说：“这是一次全新的体验，因为他们正在讨论是否要判罚点球。我认为如果我们能改进它，它是有用的。但足球是一个在场上和执法上都存在人为失误的比赛。他们的工作非常艰难，我完全支持让他们的生活更轻松，但不会以牺牲比赛的流畅性为代价。如果VAR消除了争议，我会百分之百支持它。但我们仍在讨论VAR。我不认为许多足球运动员会有不同的感受。”

在10场比赛后，利物浦以6分的优势领先于卫冕冠军曼城，成为英超联赛的领头羊。在上赛季与曼城激烈的冠军争夺战中屈居第二之后，这位前英格兰国脚希望红军本赛季能更进一步。

他说：“赢得联赛冠军太难了。我很幸运能赢得过几次冠军，去年我们非常接近。我们去年在往上飞。我们每周都在赢球，我们觉得我们应该领先10分。最后还是第二。去年，如果你说：‘你整个赛季只会输一场（联赛）比赛，’我可能会和你击掌。但这还不够好。这个赛季我们有一支可以做到的球队。我认为俱乐部内外都很平静，大家都相信我们能做到。但是曼城太棒了，他们有能力赢得每一场比赛。差距不是很大，所以我们必须继续努力，不要去想太多关于冠军的事情。”