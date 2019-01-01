米尔纳：阿诺德是不可思议的 我们需要他不断提高

这位右后卫在节礼日的表现非常出色，他的红军队友相信他的水平只会越来越高。

詹姆斯·米尔纳认为，特伦特·亚历山大-阿诺德的状态越来越好。这位后卫在对阵莱斯特的比赛中表现出色，被誉为“不可思议”的球员。

这位右后卫在他的球队4-0大胜莱斯特城的比赛中攻入一球并助攻两次，帮助尤尔根·克洛普的球队将他们在英超积分榜上的领先优势提高到13分。

就在他帮助利物浦赢得卡塔尔世俱杯冠军的几天后，这位英格兰人最近一次引人注目的表现再次显示了他的非凡才能，这时他才21岁。

米尔纳对亚历山大-阿诺德给予了溢美之词，并补充说，他只希望这名后卫在未来几周能加强他的比赛。

“特伦特越来越好了。”33岁的米尔纳告诉亚马逊：“他是不可思议的，还有很多事情等着我们去做，我们需要他不断提高。”

在谈到红军的表现时，米尔纳补充道：“我认为良好的开局很重要，我们知道他们会充满激情。上半场我们并没有表现出应有的冷静，但这是一场出色的比赛，进球的数量令人欣慰。（这是）一场精彩而扎实的表现。”

“这是一个很重要的点球。我们曾经有过几次机会，但他们总是很危险，很开心能把球踢进。”

当被进一步问及他们的领先优势时，米尔纳拒绝谈论球队的优势，他说在接下来的赛季中仍有许多曲折的情节。

“这是本赛季迄今为止许多成功的夜晚之一。”他说：“我们甚至还没走到一半。改变和发生的事情太多了。这支球队的优势在于我们一场一场地踢。”