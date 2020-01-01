米尔纳：范戴克是劳斯莱斯 孔帕尼是不可思议领袖

这位前英格兰国脚曾与两名标志性的中后卫并肩作战，他承认很难在他们之间做出选择。

詹姆斯·米尔纳比较了自己的利物浦队友和前曼城队长，他认为维吉尔·范戴克堪称后卫中的“劳斯莱斯”，而文森特·孔帕尼则是一名“不可思议的领袖”。

米尔纳曾在阿提哈德球场与孔帕尼并肩作战，并分享了夺得英超冠军的喜悦。而现在，他在利物浦则与范迪克组成了成功的后场组合，他们在近两个赛季的成功也被外界津津乐道。

米尔纳是这两家俱乐部的球迷，他认为这两人代表了不同的价值。考虑到这一点，他并没有在这场比较中得出谁更优秀的结论，而是对双方都大加赞扬。

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米尔纳在接受天空体育的采访时表示：“孔帕尼和范戴克都是伟大的球员，他们是球队的中流砥柱，在后场领导球队。”

“孔帕尼是一位不可思议的领袖。他一直在与伤病做斗争，努力继续着自己的事业。当你回顾他伤病数量的时候，他所取得成就是不可思议的。”

“他是一位不可思议的领袖，一个伟大的队长，他身上有诸多伟大的特质，当然，他也是英超联赛中最伟大的后卫之一。”

“范戴克可能有点不同。你可以这样说，他更像一辆劳斯莱斯，而且他似乎也不怎么下地铲球。他会出现在正确的位置，将球破坏。”

孔帕尼在2019年夏天离开了曼城，此前他已经为曼城出场了360次，帮助球队获得了4次英超冠军，2次足总杯冠军，4次联赛杯冠军，并创造了一系列令人瞩目的记录。

范戴克在2018年1月以7500万欧元从南安普顿转会到了安菲尔德，成为了克洛普冠军阵容的最后一块拼图，帮助球队赢得了欧冠以及世俱杯，并即将拿到30年以来的第一座欧冠冠军奖杯。