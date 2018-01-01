米尔纳揭秘红军最大蜕变：灵活应变

米尔纳表示利物浦本赛季学会了灵活应变，而不再是像上赛季一样开场三板斧，用快打旋风打懵对手，现在球队学会用不同的方式去赢球。

利物浦老将米尔纳相信本赛季球队在破密集防守方面的能力更强了，红军将在接下来的比赛中坐镇主场迎战纽卡斯尔。

利物浦本赛季仍在联赛中保持不败，目前他们领先第二名的曼城4分，本轮联赛，他们将主场迎战纽卡斯尔，从过往战绩来看，纽卡在面对强队时通常都会在90分钟内坚持死守，但米尔纳认为利物浦现在已不是上赛季那支开场三板斧的快打旋风队了。

“贝尼特斯这些年已经证明了自己战术造诣非常高，是一个非常好的主帅。”米尔纳说道。“他会好好布置战术，而且还会看很多我们的比赛录像，所以他知道我们的长处和弱点在哪，这就需要我们球员去适应和应变了。”

“我认为本赛季我们在这方面做得很好，球队总能找到不同的方式去赢球，你不能每一场都踢得很顺。”

“可以的话当然好，但这是不可能的，所以你必须应变，找到其他的赢球方式，这取决于对手的战术。”

“我认为这是一种很好的素质，我们有很多不同的踢球方式，我们可以踢不同的阵型，而且阵容实力非常强。”

“利物浦是一支大球队，其他俱乐部在面对我们的时候都会做好充分准备，甚至会提高自己的表现。所以我们也必须好好应对，我们知道这场比赛有多困难，但希望我们的实力能够帮助球队取胜。”