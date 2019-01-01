米尔纳：按我说的做 利物浦就是冠军

詹姆斯·米尔纳敦促利物浦忘记曼城，而只专注于赢得七场比赛，以确保本赛季的冠军。

在周三阿提哈德球场发生的戏剧性事件终结了曼城四冠王的希望之后，所有人的目光都转向了英超的冠军争夺战，以及这场失利将如何影响瓜迪奥拉的球员们的精神。

但是中场詹姆斯·米尔纳认为他的老东家会像冠军球队一样做出反应，他说联赛领头羊利物浦唯一能做的就是继续赢球。

“我们现在最多只剩下七场比赛。赢得全部七场比赛，那么我们将至少获得一座奖杯。所以这就是我们要做的，”他解释说：“至于另一边的比赛，只有曼城知道他们将如何应对。他们是英超冠军是有原因的，我相信他们的反应会像冠军一样。我们无法控制，无法控制他们的行为。联赛（主动权）在他们手中，从这个意义上说，我们所能做的就是赢得所有的比赛，并尽可能地给他们施加压力。这就是我们将努力做的。”

被淘汰出欧冠确实为曼城提供了些许补偿：一个不怎么拥挤的赛程，以及为剩余五场英超比赛做准备的时间。尽管他们落后利物浦两分，但是他们少赛一场。

然而，很多人猜测他们被热刺击败的残酷方式可能会摧毁他们的斗志，让他们在不太可能的地方丢分。米尔纳并不确信，但是他相信托特纳姆热刺在周末回到阿提哈德后将会信心大增。

“这对他们来说是令人失望的，他们现在将为本赛季剩下的比赛努力。他们会卷土重来的。但是热刺会有他们的底气，在取得如此出色的成绩后，他们还想再来一次。他们是两支顶级球队，这将是一场激动人心的比赛。我们会关注它，但我们所能做的就是踢好我们的比赛。”

利物浦将在周日客场挑战倒数第三的卡迪夫城，曼城将在周中在老特拉福德面对曼联。