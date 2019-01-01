米尔纳：小小苦楚等于激励 连败无阻红军前进

利物浦带着不败金身进入2019年，但进入新年他们便遭遇两连败，球队队长米尔纳坚信球队很快就会反弹。

米尔纳承认利物浦正在经历“暂时的困难”，但他承诺他们会恢复过来。

克洛普的红军以两连败开启了2019年的征程，他们本周六将会客场面对布莱顿。

英超领头羊的不败记录于上周四被卫冕冠军曼城终结，之后他们又在足总杯被狼队淘汰出局。

米尔纳说:“背靠背的失利对我们来说很糟糕，但是你在一个赛季中会有一些低潮。”

“这跟低潮无关。失利总会有的，关键是你如何应对和反弹。”

“在过去的几年里，你已经看到了这支球队的特质，我们坚信我们会反弹的。说起来容易，但我们周末会做得到。”

“你不可能在一个完整的赛季中没有任何低潮。赛季初段我们没有发挥出最好的水平，但是我们取得了不错的成绩。每支球队在赛季中都会有短暂的低潮。这是令人失望的，我们必须确保我们能振作和反弹。”

“我们已经把目光投向另一场重要的比赛，比赛陆续有来。”

值得一提的是，利物浦在2017年也曾在足总杯以1比2的比分负于狼队，当年他们开年10场仅得一胜。

克洛普在莫利纽球场做了9处轮换，青年队的柯蒂斯·琼斯和拉斐尔·卡马乔都获得了一线队首秀的机会。德国人也被迫在第6分钟换上了16岁的霍弗，换下了受伤的洛夫伦。

然而，正是经验丰富的米尔纳的失误导致劳尔·希门尼斯的首开纪录。奥里吉扳平比分，但内维斯在第55分钟以一记远距离的世界波帮助狼队带走胜利。

33岁的米尔纳补充说:“我们没有得到我们想要的结果，但我们没有被击垮。我们这样的球队想赢得每一场比赛。我们对不能获胜和晋级感到失望。”