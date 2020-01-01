米尔纳：安菲尔德将拥有特殊之夜 利物浦能逆转马竞

这位红军中场希望球队能在本周五与西班牙巨人的欧冠比赛中，扭转0比1的落后局面。

詹姆斯·米尔纳承认利物浦在欧冠联赛中面临着一项艰巨的任务，那就是战胜“纪律严明”的马德里竞技，但是他相信安菲尔德的氛围能够帮助球队扭转颓势。

欧冠16强淘汰赛第一回合，红军以0比1的比分在万达大都会球场落败，西蒙尼的球队在艰难的比赛过后，取得了暂时的领先。

而克罗普的球队则没那么幸运了，近期他们在国内比赛中遭遇了两场惨败。尤其是在英超赛场上，被沃特福德3比0击溃，44场不败就此终结。

其他球队

而后，他们又在足总杯赛场上被切尔西淘汰，但在周六主场2比1战胜伯恩茅斯之后，一切好像又回到了正轨。

这支默西塞德的球队现在距离英超冠军只剩两场胜利，接下来他们必须把注意力转移到与马竞的欧冠比赛中。

米尔纳表示，利物浦将在回归胜利道路后，以良好的精神状态迎接周三的关键比赛，他的目标是“在安菲尔德创造另一个特别之夜”，努力卫冕欧冠冠军。

“我认为，如果能在这场比赛中取得好的结果，将会令人兴奋，这会给我很好的感觉。”米尔纳告诉俱乐部官方网站。

“球迷们会支持我们的，他们将再次支持我们，这将是一个特殊的夜晚，球迷们总是如此，所以我们必须扭转艰难的局面，取得好结果。”

“我们知道马竞有多棒，我们知道他们的纪律有多么严明，但我们希望能够继续给他们施加压力，完成逆转，再次在安菲尔德度过一个特别的夜晚。”

在周末击败伯恩茅斯过后，利物浦将他们在联赛中主场连胜的场次延长到22场，创造了新的记录。

“我认为这是一个不可思议的踢球场所，球迷和球场都是如此。”在谈到安菲尔德时，米尔纳表示。

“最近几年来，利物浦取得了很大的进步，已经被拿来和香克斯时代的那支神奇团队相比较。能够被拿来和利物浦历史上最好的球队进行比较，能够创造一些记录对我们来说是很特别和想要做到的事情。”

“我们想要继续为俱乐部创造历史，不管怎样，这是一段令人惊叹的历史，但我们想要继续为它添砖加瓦。那种渴望是存在的，你可以从小伙子们身上看到，我们只是想继续赢得奖杯，打破尽可能多的记录。”

“至于输球，这总会发生。没有任何一支球队能够在一个赛季中不出现发挥不佳的情况。的确，这是一个漫长的赛季，你看我们打了多少场比赛，你参加了多少项赛事，你不可能一年四季都保持最高水平。”

“当你尽了最大努力，依旧不能赢球的时候，你就需要去找到赢球的方法。我们已经做到了这一点，但我们需要回到巅峰水平。”

“小伙子们在比赛中都很努力，你可以看到，输球实际上并不是缺乏努力的结果。我们可以终结掉比赛，对手同样有机会，这说明我们有很多可以改进的地方。”