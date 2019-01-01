米尔纳：利物浦希望冠军多到球迷忘记是哪年拿的

红军老将决心要看到他的球队在未来的几年里赢得更多的奖杯。

詹姆斯·米尔纳希望利物浦能在未来几年赢得很多奖杯，多到球迷们会忘记他们分别是哪一年赢得的。

随着俱乐部目前在英超联赛中以10分的优势领先，米尔纳希望球队能够赢得更多的奖杯，这样球迷们就不会再关注冠军的问题了。

“自从我来到俱乐部，俱乐部获得第一个大赛奖杯很重要。”米尔纳周二说：“我们在几场决赛中都很不幸，但球队已经在前进，我们听到很多人在谈论这件事。我们不想让人记住我们是一支只拿过一次主要奖杯的球队。我们希望人们记住我们是一个整体，忘记我们是哪一年赢得每一个奖杯的。”

“你可以看到我们是如何从欧冠失利中反弹回来的，我们今年反弹并获得冠军。”

“在联赛中还有很长的路要走，但是我们的节奏和打法需要一种特殊的心态，我们已经证明了这一点，但是还有很长的路要走，但是球队专注于下一步。”

利物浦从未赢得过世俱杯，如果他们能在世俱杯中夺冠，将是自2008年曼联以来第一支夺得世俱杯冠军的英格兰球队。

“来到这里很特别。你必须取得成功才能来到这里，其他来自世界各地的球队也赢得了来到这里的权利。所有的都是强队。”米尔纳补充道：“这将会很困难，但是你想要养成赢得比赛的习惯，作为一个团队一起赢得奖杯，并不断提升。我们状态很好，希望我们能保持这样的势头。很明显，赢得一个奖杯是很美妙的。”

“这是俱乐部没有赢得过的一座奖杯，所以能得到它是一件很好的事情，希望我们能把它加上去。”

在他们输掉联赛杯杯之前，利物浦已经有19场比赛没有输过，米尔纳认世俱杯不应该被视为一个可能的绊脚石。

“希望我们能继续保持良好的状态，就像我们一直以来的状态一样。如果一个赢得奖杯的机会是一种干扰，那么这是一个很好的干扰。”他说：“我们只是想保持成功，继续赢得奖杯。你必须在这场比赛中取得成功，这样我们才有希望赢得两场比赛。”

“这是这支球队的强项。我们正在关注下一场比赛。伙计们总是为下一场比赛而努力，但这一切需要恢复，这本身就很困难。”

“到目前为止，伙计们都做得很好，希望他们能继续这样做，但就日程安排而言，这和我们本来会做的没有什么不同，如果我们不在这里，就会在周末的英超联赛中再踢一场比赛，所以一切都没有改变。”