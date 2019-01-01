米哈伊洛维奇在被诊断为白血病后重返教练席

塞尔维亚籍主帅在经历了一段艰难的时期后回到了教练席，作为他的对手教练表示很高兴看到他。

米兰教练斯特凡诺·皮奥利说，看到米哈伊洛维奇在周日回到博洛尼亚的教练席后，他非常激动，只想拥抱一下对方。

米哈伊洛维奇在今年早些时候被诊断出患有白血病，这是他上个月接受骨髓移植后第一次回到赛场。

然而，博洛尼亚并没有让米哈伊洛维奇的回归转变为一场胜利，尽管尼古拉·桑松在最后时刻的点球导致了比赛的紧张，米兰还是以3-2险胜米哈伊洛维奇的球队。

但是，在谈到米哈伊洛维奇时，皮奥利表现出的热情要比对米兰的表现更多。

“看到他真的很高兴，”皮奥利告诉意大利天空体育。“我想拥抱他，但他说最好不要(鉴于他的身体状况)。但这仍然是激动人心的美好时刻。”

“我希望他现在正在彻底康复的路上。在一起的那一刻感动了我，真的。”

在结束了近两个月来的进球荒后，皮亚特克脸上带着一种如释重负的表情，他在被绊倒后的第一个点球为球队打开了局面，皮奥利希望这将有助于改善这位波兰国脚的心理状态。

“他是我们今天的一个基本参考点，”皮奥利在谈到皮亚特克时说。“他赢得了对抗，并对球队产生了重要影响。”

“我们预测博洛尼亚会把压得很靠前，所以我们认为我们必须直接进攻，他整场表现都很好。他也会更有信心走出困境。”

西奥·埃尔南德斯经历了一场好坏参半的比赛，成为自Opta开始记录以来，在同一场意甲比赛中首位取得进球、乌龙球和制造点球的球员，而博纳文图拉的进球至关重要，米兰将三分带回了家。