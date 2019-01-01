米利唐遭哄抢 皇马预出4500万击败竞争者曼联

皇马准备击败曼联，在今年夏天从波尔图引援后防多面手米利唐。

21岁的波尔图后卫米利唐在这个冬窗一直与曼联联系在一起，红魔有意在今年夏天以4500万英镑身价将他带到老特拉福德，但最新报道称，这名巴西球员更倾向于加盟皇马。

米利唐在场上司职中后卫，但是他也可以踢右后卫和控球中场，凭借在波尔图的出色表现，他已经吸引了包括曼城、切尔西、曼联、利物浦和埃弗顿在内的英超豪门俱乐部的注意，而西甲巨头皇马也对巴西人有浓厚兴趣。

在米利唐的合约中，从现在起到7月15日，他的违约金数额是4500万英镑，而后他的违约金数额将会超过7000万英镑。

曼联希望加强后防线实力，目前红魔队内中后卫罗霍长期有伤，斯莫林最近也因伤缺阵，而右后卫瓦伦西亚的未来还存在疑问。

去年夏天，波尔图仅花400万欧元转会费就从圣保罗引援了米利唐。在过去24次出场的比赛中，米利唐贡献了2次助攻，进了2个球。米利唐此前被评为了葡萄牙联赛最佳防守球员，有绝佳的防守意识和前插速度，而这也正符合皇马在这一位置上对引援目标的要求。

皇马已经将米利唐作为今年夏窗引援的首要目标，不过他们也在关注切尔西前锋阿扎尔和热刺中场埃里克森的动态。