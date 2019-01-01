米兰22岁小将卡拉布里亚腿部骨折 赛季报销

红黑军团在周四确认了伤情的严重程度，这名后卫将缺席本赛季余下的所有比赛。

AC米兰证实，后卫卡拉布里亚在意大利杯输给拉齐奥的比赛中腿部骨折。

这位22岁的球员的左腿遭受到了沉重的一击，在球场上显得有些不舒服。随后的检查显示他的腓骨复合骨折。

意大利的初步报道称卡拉布里亚需要大约两个月的时间来恢复，这意味着他将不会再参加2018/19赛季的比赛。

这位后卫在整个赛季的各项赛事上出场33次，攻入一球，这是在意甲联赛对阵那不勒斯的联赛开始的第一个周末。

这是卡拉布里亚在米兰一线队的第二个完整赛季，尽管他早在2015年为红黑军团完成了他的处子秀。

从米兰的青训体系脱颖而出，卡拉布里亚被认为是意大利最有天赋的年轻后卫之一，除此之外，他也可以在中场踢球。

他的受伤让加图索的球队在周三的意大利杯第二回合比赛后以0-1的比分被击败后更加痛苦。

这场胜利足以让罗马球队在2月份的圣西罗上0:0结束第一回合比赛后进入到决赛。

这意味着米兰的赛季现在完全取决于他们能否进入前四——在明年的冠军联赛中获得一席之地。

自2014年以来，这支七届欧洲冠军球队从未参加过欧洲大陆的顶尖联赛，他们目前排名第四，还剩下五场联赛。

然而，红黑军团仅仅在与亚特兰大的交手记录中战胜过对手，仅领先排名第六的罗马一分。

都灵和拉齐奥也在争夺第四的位置，他们目前分别得到53分和52分。

米兰正一瘸一拐地冲向2018/19赛季的终点线——在过去的七场比赛中，他们只赢了一场。

在接下来的一周主场迎战博洛尼亚之前，他们将先在周日客场挑战都灵。米兰还将在最后三场比赛中对阵佛罗伦萨、弗罗西诺内和斯帕尔。