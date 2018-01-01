米兰进球数创34年历史低谷 加图索压力与日俱增

米兰0-0踢平弗洛西诺内的比赛预示着他们34年来最糟的进球荒的到来，加图索的主教练位置已经岌岌可危。

在0-0踢平弗洛西诺内后，米兰的意甲进球荒创造了自1984年以来的历史记录，主教练加图索肩上的压力与日俱增。

比赛结束后，红黑军团在意甲排名第五，与领头羊尤文图斯的分差达到了21分，同时也落后同城死敌国米5分，而这两支俱乐部与米兰的比赛也近在咫尺。本场比赛互交白卷意味着米兰已经有4场意甲联赛未进一球，这创造了34年来的纪录。之前，他们还闷平了都灵和博洛尼亚，并且0-1输给了佛罗伦萨。

自12月以来，加图索的队伍还没有赢过一场比赛，在欧联杯的赛场上，他们还1-3惨败于奥林匹亚科斯。

这场平局还尴尬地意味着米兰在过去6场与升班马俱乐部的较量全部未能获胜，而这类比赛上一次的获胜还要追溯到2月份4-0击败SPAL的时候。同时，它也标志着红黑军团在10月2-1击败热那亚后就再也没有在上半场打入过进球。

与俱乐部进球荒同步的还有阿根廷球星伊瓜因的个人进球荒。这位31岁的球员已经有802分钟没有在各项赛事中破门了，目前，老东家尤文关于伊瓜因的租借事宜也让他头疼。这场比赛中，伊瓜因门前浪射25次却没有一次打中，而打门次数也创造了今年以来客场比赛中的纪录。

米兰的下场意甲联赛将与周六晚展开，届时，他们将主场迎战SPAL，这支球队目前意甲排名16，积分只比第18位的博洛尼亚高出3分。