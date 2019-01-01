米兰衰落令人羞愧 加图索：对不起豪门的招牌

周末的比赛，持续疲软的米兰0-2不敌都灵，这也让主帅加图索感到十分难堪。

凭借贝洛蒂和贝伦格尔的破门，都灵在奥林匹克竞技场2-0击败米兰，积分榜排名超过米兰上升到第6位，而客负的米兰则降至第7位。

赛后，红黑军团主帅加图索难掩失望，他麾下的米兰在过去7场比赛中仅获得1场胜利，上周中的意大利杯也遭拉齐奥0-1淘汰出局，无缘决赛。

在赛后新闻发布会上，加图索说道：“我们过去2个月都显得非常无趣，我们不够犀利，想得太多反而影响了该有的激情。”

“这就是为什么我说我不能控制球员们的思想，我希望他们充满勇气，目标明确，但这些都没有发生。”

“我要对结果负责，我们不仅仅打出了令人尴尬的战绩，更令一家拥有辉煌历史的俱乐部蒙羞。”

同时，加图索还补充道：“不论是我作为一名球员还是现在作为主帅，我对待自己都很苛刻。这是我唯一知道的可以取得进步的方式。”

“我从更米兰已经好些年没有冲击过前四了，但我们已经完成了一些积极的事。我们不是意大利最优秀的球队，但我们的阵容还可以进步。”

在5月6日下一轮面对博洛尼亚之前，米兰还有8天的时间进行调整。接下来最后三轮意甲，米兰的对手将是佛罗伦萨，佛洛西诺内和SPAL。