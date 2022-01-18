米兰绝杀被错误吹掉后遭绝杀 主裁失误或决定意甲冠军走势

今天凌晨，AC米兰在意甲联赛中1-2遭到斯佩齐亚绝杀，在第91分钟比赛还是1-1的时候，梅西亚斯打进一球，但主裁判判罚斯佩齐亚球员在禁区外犯规，进球无效，无视了米兰进攻有利的事实，这让米兰众将愤怒不已。

当时雷比奇在禁区外被犯规，皮球滚入禁区来到梅西亚斯脚下，后者打出一记弧线球破门，但裁判已经吹响了哨子，因此这个进球成为无效进球。

在伤停补时最后阶段，斯佩齐亚的吉亚西为球队打入一球，最终米兰1-2遭到绝杀。

赛后米兰主帅皮奥利告诉DAZN：“我尝试让球员们冷静下来，但我没有做到，斯佩齐亚的进球证明了这一点。”

“我们知道这是不公平的判罚结果，输球只能怪我们自己，但我们要与裁判分担责任，我很抱歉这么说，主裁判甚至向我们道了歉，这太令人遗憾了。”

米兰在比赛开局阶段还射失了点球，皮奥利表示这些错过的机会让米兰最终没有取胜。

他说道：“我们上半场应该打进更多球，这是一个糟糕的夜晚，现在我们必须做出反应。”

米兰本可以通过一场胜利来在积分榜上对国米实现反超，但输球后他们仍落后国米2分，而且比同城死敌多赛一轮，这次判罚失误可能决定本赛季的意甲冠军走势。

AC米兰未来两轮将接连迎战尤文图斯和国际米兰。