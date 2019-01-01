米兰总监莱昂纳多警告前锋伊瓜因“出工要出力”

阿根廷人很可能不会转会去到斯坦福桥，红黑军团的体育主管现在恳求他在圣西罗的表现有所提高。

AC米兰体育主管莱昂纳多向伊瓜因发出警告说，伊瓜因必须在圣西罗继续训练和有所提高。

这名31岁的球员已经成为切尔西主教练萨里的目标，后者希望签下他在那不勒斯的前手下，以改善俱乐部目前遇到的前锋问题。

然而，够力足球了解到切尔西不会在一月的转会窗口打开之际签下伊瓜因，原因在于阿根廷人是从尤文图斯租借到米兰的，这笔交易太复杂了。

蓝军并不热衷于与两支不同的球队谈判，他们将在其他地方寻找另一个可以与吉鲁和莫拉塔竞争的选择。

与此同时，通常多产的伊瓜因在米兰的半个赛季中一直在挣扎着复制他最好的状态。

这位阿根廷国脚在所有比赛中出场20次，仅打入8球，远低于他在那不勒斯和尤文时期的最佳进球率。

伊瓜因的现任体育主管要求这名前锋在米兰有所提高，同时后者转会斯坦福桥的可能性越来越小。

莱昂纳多在本周二的新闻发布会上说:“他必须做出决定，并承担起自己的责任。而不是连续不断地说‘是的，不了，我还不确定’。”

“他经历了一个艰难的时刻，他必须把这些抛在脑后，重新投入到比赛中。”

“追踪流言蜚语是没有意义的。此刻他正在这里。看到他在这里，他需要冷静下来，为球队做点什么。”

“一个进球可以改变一切，但如果他想继续留在这里，他需要承担跟多责任。”

经过两周的休息后，米兰将在周六的意大利杯的16强比赛中对阵桑普多利亚。