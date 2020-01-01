米兰德比初体验 埃里克森：英超没有这种气氛

这位丹麦的中场组织者称，参加米兰德比是一次“美好的经历”。

克里斯蒂安·埃里克森表示，在周日的米兰德比中，他被梅阿查球场球迷的热情所折服，并坚称自己在英超联赛中从未经历过这样的气氛。

国际米兰在落后两球的情况下逆转，以4-2战胜了他们的死敌，这要归功于下半场布罗佐维奇、贝西诺、德弗莱和卢卡库的进球。

埃里克森作为替补出场，这是他自1月转会窗口期以2000万欧元的价格从托特纳姆热刺转会到蓝黑军团后的第二次意甲亮相。

其他球队

这位27岁的球员在热刺的时候经常参加北伦敦德比，也参加过欧冠决赛，但是他说他从来没有经历过像米兰德比这样特别的比赛。

“这是一次美好的经历。”埃里克森赛后告诉记者：“上半场很难过，但是这样的胜利和一个逆转是非常非常特别的。现在我可以带着灿烂的笑容离开球场了。”

“球迷们在球场的整整一面看台准备了大型横幅。你在英超找不到那种气氛，部分原因是他们不允许这样做。”

“在这里，从你坐上球队大巴的那一刻起，你就能真切地感受到球迷对你的推动。他们拍着车的一侧，你能感受到他们的热情，也能理解这场比赛有多重要。”

埃里克森在国际米兰对阵AC米兰的比赛中差点就打进了他的第一个进球，但是他的任意球打中了横梁上。

“一开始，我想做一个我们了解过的任意球动作，把传到人丛中。”丹麦国脚：“但后来我看到米兰防守很严密，我们没有多少机会。”我看着马塞洛·布罗佐维奇，他让我去争取，我就去了。我确实打得很好，但还不够好，因为球进不去。考虑到比赛结束的方式，那个横梁不是噩梦，而是一个令人满意的时刻。如果它进去了，那绝对是狂喜，是超级蛋糕上的樱桃。”

埃里克森补充说他很快就适应了国际米兰：“我真的觉得很多球迷都很高兴我在这里。这激发了我，激励了我，推动我朝正确的方向前进，帮助我安定下来。到目前为止，一切都很顺利。”