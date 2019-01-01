米兰并未失败 加图索自曝没被强加欧冠任务

在加图索看来，尽管球队仍需努力才有可能锁定下赛季的欧冠席位，但他还是为这支红黑军团感到骄傲。

本周末的意甲末轮，加图索的球队将会前往客场挑战斯帕尔。如果他们希望以前四结束这个赛季的征程，这场比赛就必须取得胜利。

目前，米兰距离排名第三位的亚特兰的和同城对手国米还有1分差距。而这两支球队也将在本轮分别在主场对阵萨索罗和恩波利。

加图索本赛季的带队成绩早已备受外界诟病，但在与斯帕尔的赛前新闻发布会上，他并

米兰主帅说道：“抛开亚特兰大，他们正在享受竞技体育的奇迹，我们还是排位比较靠前的球队。”

“我从没有被强制要求一定要把球队送进欧冠，但我们愿意去努力，我们要会为此战斗到最后一天。”

“我们只是没能锦上添花。这是一个重要的赛季，我的球员们配得上更多的尊重。”

“下周我们会对所有一切做出评估，但现在我们只会关注与斯帕尔的比赛。首先，我们必须完成我们的任务，然后再看看会发生什么。”

目前加图索与球队的合同要在2021年才到期，这位昔日的球队功勋球员希望能够继续这份“梦幻的工作”，他补充道：“能够执教这支球队是一份莫大的荣耀，我会承担这一切。”

“或许我是存在一些技战术上的过失，但我会纠正它们。我是第一个提高标准的人，而我们也已经达标了。这并不是一个消极的赛季。”