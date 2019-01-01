米兰希望伊瓜因留队 切尔西5000万转攻威尔逊

伊瓜因的转会形势峰回路转，切尔西高层认为阿根廷人无法帮助球队解决锋线问题，米兰又希望他继续留队。蓝军主帅萨里可能会转攻伯恩茅斯射手威尔逊。

据天空体育报道，如果切尔西无法签下AC米兰前锋伊瓜因，球队就会斥资5000万英镑求购伯恩茅斯前锋卡勒姆·威尔逊。

尽管主帅萨里坚持想要引进昔日弟子伊瓜因，但球队CEO马里纳认为阿根廷人的到来可能依然无法解决球队的锋线问题。

目前，伊瓜因的转会交易变得有些复杂，切尔西若想引进这名阿根廷射手，需要征得AC米兰和尤文图斯双方的同意。

最近，AC米兰的体育总监莱昂纳多希望伊瓜因可以继续留在队中，他也劝说球员拒绝切尔西的邀约。

31岁的伊瓜因曾与萨里在那不勒斯有过合作。意甲2015-2016赛季，他为球队打进36粒进球，并打破意甲联赛单赛季进球纪录。随后他以7500万英镑的价格转会尤文。

据该媒体透露，如果萨里无法说服球队签下伊瓜因，那么意大利人会转攻伯恩茅斯前锋威尔逊。本赛季，威尔逊为球队出场23次，打进10个进球。

早在上个月，切尔西助理教练佐拉就已证实球队的确对威尔逊感兴趣，不过伯恩茅斯主帅艾迪·豪拒不放人。

本赛季，切尔西锋线两员大将莫拉塔和吉鲁的状态实在不能令人感到满意，他们二人本赛季加起来才打进了6粒进球，蓝军在冬窗势必要在锋线进行一定程度的补强。