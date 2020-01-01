米兰官方：伊布遭遇比目鱼肌问题 并未伤及跟腱

这位老将的伤病曾让所有球迷担心，但现在一份来自官方的声明证明其受伤并不是特别严重。

AC米兰已经证实，伊布并没有因跟腱受伤而赛季报销，不过这位瑞典前锋仍然要在场边度过一段时间。

这位38岁的老将在周一的红黑军团合练中意外受伤。

此前媒体纷纷报道球员遭遇了跟腱断裂之类的伤病，这可能会让这位经验丰富的老将不得不考虑挂靴的问题，因为那个部位的任何肌腱损伤都会让年纪大了的球员很难完全恢复过来。而现在官方已经证实这一切并非真实，伊布拉希莫维奇受伤下场的原因是小腿受伤而下场。

其他球队

意甲豪门在其官方网站上发表声明称：“在昨天的训练中，伊布的右小腿比目鱼肌受伤，不过并未伤及跟腱。”

“未来十天内，伊布会接受进一步的医疗检查。”

目前尚不清楚伊布能否在意甲恢复之前恢复过来，这意味着这位前尤文图斯和曼联前锋很可能会缺席几场联赛。

自5月19日起，意甲俱乐部已获准恢复训练。

议会还通过了一项旨在于6月13日恢复2019- 2020年意甲的投票。

意大利足协为完成本赛季设定的最后期限是8月20日，下一个赛季将于9月1日开始。

伊布拉希莫维奇在去年12月离开美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队后，只与AC米兰签订了一份短期合同，不过这份合同确实包括将合同延长12个月，至2021年夏天的选项。