米兰后防中坚去留成迷 或自由身转投国米

合同仅剩不到半年的萨帕塔目前在米兰的前途不明，甚至有消息传出，他可能会在今夏自由身加盟国米。

根据意大利知名媒体《米兰体育报》的最新报道，国际米兰可能会在今夏免签同城死敌AC米兰的后防中坚克里斯蒂安·萨帕塔。

萨帕塔与AC米兰的现有合同今夏就将到期，此前有媒体披露红黑军团已经向他提供了一份续约合同，不过由于双方在年薪和合同年限等问题上并未达成一致，并不排除这位哥伦比亚老将会在今夏转会离开。

如同报道指出的一样，国际米兰正在运用自己与球员经纪人伊万·科尔多巴的特殊关系来吸引萨帕塔加盟，这位国米名宿在2000年一月从圣洛伦索加盟了蓝黑军团，效力12载后，于梅阿查球场昂首退役。

和米兰不同，国际米兰向萨帕塔开出了一份极具吸引力的报价。一旦加盟这家米兰的同城死敌，他将得到一份不低于180万欧元的2年合同，同时这份合同中还将包括满足一定条件，自动续约一年的选项。

早在2010年左右，国际米兰就曾盯上这位哥伦比亚国脚，不过一直未能成行。如果这次能够得到他，也是圆了自己的一个梦想。

自2012年夏天加盟米兰，萨帕塔总共为红黑军团在各项赛事中出场了145次，有5球6助攻入账。本赛季，在球队后防伤病问题频出的情况下，萨帕塔临危受命，总共为球队出场了16次，是球队能够暂列联赛积分榜第4的一大功臣。

当然，在自由身加盟国米的消息传出后，米兰可能也提高了自己对萨帕塔的报价，天空体育指出，红黑军团向他提供了一份包含奖金在内240万欧元年薪的续约合同，球员本人正在综合各方评估自己的未来。

除了国米，土耳其豪门费内巴切和英超劲旅阿森纳也在密切关注萨帕塔的续约情况，这两家球队的后防目前在联赛中的表现都不够稳健。