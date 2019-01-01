米兰传奇马尔蒂尼和博班将带领米兰重现辉煌

乌克兰偶像球星认为他的前队友将会带领他的老东家重回巅峰，并且认为皮亚特克将会扮演重要角色。

舍甫琴科支持AC米兰传奇人物马尔蒂尼和博班，在他们被赋予关键的幕后角色后，让俱乐部“回到过去的辉煌”。

前红黑军团队长马尔蒂尼在6月份被任命为技术总监，而在米兰效力期间获得四次意甲冠军和欧冠冠军的博班现在是他们的首席足球官。

舍甫琴科曾在圣西罗与马尔蒂尼和博班并肩作战。他相信，在经历了令人失望的2018-19赛季之后，这对搭档能够帮助米兰扭转命运。

“马尔蒂尼和波班将保证俱乐部的精神不会改变。”舍甫琴科告诉米兰体育报。

“他们会做得很好。保罗作为一名经理正在成长。”

“期望很高，但我相信保罗和博班会让米兰回到过去的样子。”

马尔科·詹保罗在六月份被任命为主教练，舍甫琴科对这位前桑普多利亚和恩波利主教练印象深刻。

舍甫琴科说：“他看起来是个很有想法的人，就像这些管理层人士(马尔蒂尼和波班)一样。”

“詹保罗是一个可以通过比赛取得伟大成绩的教练。他给人的印象是他做好了准备：我相信这是一个不错的选择。”

舍甫琴科也对前锋皮亚特克寄予厚望。他在意甲上赛季的下半赛季出场18次，攻入9球。

24岁的皮亚特克将穿上标志性的9号球衣，紧随因扎吉、范巴斯滕和维阿等大牌球星之后，舍甫琴科说这位波兰国脚是一个配得上这件球衣的球员。

舍甫琴科说：“他来到米兰的方式，他的自然状态，他打进的重要进球，都是巨大的影响力，现在克里斯也应该为这样一件重要的球衣负责。”

“这不仅仅是穿特定的一件曲艺。米兰的故事本身既美丽又难以演绎。”

“这从球迷们的依恋中就可以看出：最近的比赛结果并不一样，但我在第一天的训练就看到了成千上万的球迷。”