简洁高效 费迪南德：拉什福德可效仿亚伯拉罕

两位英格兰前锋今年进了同样数量的球，但费迪南德认为从长远来看蓝军前锋会进更多的球。

里奥·费迪南德赞扬了切尔西的塔米·亚伯拉罕，并建议马库斯·拉什福德模仿他的英格兰队友的冷静。

亚伯拉罕打入了蓝军的第一个进球，他们以2-1击败里尔，锁定了欧洲冠军联赛淘汰赛的席位，而上赛季的半决赛球队阿贾克斯则被淘汰出局。荷兰球队最终排在切尔西之后位列第三，并因此掉进了欧罗巴联赛。

这位22岁的球员今年在所有的比赛中有13个进球，费迪南德认为这证明了他想要出现在正确的位置上把球踢进网。

费迪南德在接受BT体育采访时说：“他将会踢进很多球，因为他想在正确的位置，他想在中心位置完成进球。”

“他是一个渴望进球的人。这是一个非常好的结束，简练且冷静。他让事情看起来很简单，但这不是一个简单的射门。”

“我喜欢塔米的地方在于他的第一反应，他的第一反应是‘让我上场，让我上场伤害对手，让我上场进球。’”

这位前曼联中后卫接着把亚伯拉罕和另一个在老特拉福德的球员进行了比较。

费迪南德表示，如果拉什福德能进入和亚伯拉罕一样的区域，他可能会踢进更多的球。这位英格兰前锋正在享受他迄今为止最高产的一个赛季，与切尔西前锋的纪录相当。

费迪南德补充说：“这是一个位置，有些人会告诉拉什福德，让他得到这个位置，这样他一个赛季就能多进5、6、7、8个球。”

“这个孩子，这是他唯一想做的，这是他比赛中不需要补强的元素。他在各个级别都有进球，他把进球带进了一队。”