签下博格巴希望破灭 皇马转向葡萄牙竞技B费

随着曼联继续在法国人身上采取强硬态度，白衣军团已经开始了对葡萄牙体育的中场球员的转会谈判。

皇家马德里队已经就签下葡萄牙体育中场球员布鲁诺·费尔南德斯展开了谈判，他们将保罗·博格巴引至伯纳乌的希望似乎破灭了。

这位法国队世界杯冠军球员一直是齐达内在夏季转会窗剩余时间里的首要目标，马德里方面曾希望能达成协议。

博格巴曾提到他可能在赛季开始前离开曼联的打算，声称在老特拉福德呆了三年之后，是时候迎接新的挑战了。

但据够力足球报道，尽管一些支持者似乎很想看到他离开，索尔斯克亚的球队已经决定留住这名中场球员，这一立场没有改变。

曼联在没有能力引进合适的替代者的情况下，是不愿意放走这名球星的，英超俱乐部现在要到2020年1月才能买到新球员。

随着9月2日西班牙转会窗口的关闭，马德里决定将注意力转移到其他地方，而具有讽刺意味的是，布鲁诺·费尔南德斯在夏天的大部分时间里都与转会曼联联系在一起。

有消息称，西甲俱乐部的一名代表已经会见了葡萄牙体育中场球员的经纪人，葡萄牙方面已经通知白衣军团，他们希望从这名24岁的球员得到8000万欧元。

这笔金额低于球员合同中的1亿欧元买断条款，该条款直到2023年才到期。

除了曼联，马德里竞技和托特纳姆热刺也对在夏天签下布鲁诺很感兴趣，尽管齐达内的球队现在是签下这名葡萄牙国脚的最大热门。

马德里也曾与内马尔的转会联系在一起，尽管据够力足球报道，巴塞罗那正在为巴西人的转会做准备，谈判也在进行之中。

齐达内在这个夏天已经招募了很多新球员，而从切尔西转会而来的阿扎尔则是其中最出色的球员。

费兰·门迪、卢卡·约维奇、埃德尔·米利唐和罗德里戈等球星也加入了球队，西甲球队希望缩小与巴萨的差距，巴萨上赛季以19分的优势夺冠。