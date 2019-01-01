策反阿扎尔 库尔图瓦盼与他聚首马德里

蒂博·库尔图瓦希望他的前切尔西队友埃登·阿扎尔能够加盟皇家马德里。

最近几个赛季，阿扎尔要转会去皇马的传闻越来越多。

库尔图瓦和阿扎尔在切尔西赢得了两次英超冠军，库尔图瓦在去年夏天以3500万英镑前往西班牙首都。

当被问及皇马应该签下阿扎尔还是巴黎圣日耳曼球星内马尔时，库尔图瓦告诉比利时媒体Het Nieuwsblad:“我当然会选择埃登。”

“我真的很喜欢他，但决定权在董事会。”

“我不知道会发生什么事。这不是我的问题，而是董事长和管理层的问题。”

“球队就是现在这个样子。本泽马状态良好，进了17球。贝尔一开始表现不错，但后来不得不面对伤病。”

“你在比赛中看到我们有实力，只是有时候进不了球。”

皇马在失去C罗后陷入挣扎。他们在西甲排名第三，落后领头羊巴塞罗那10分。

阿扎尔本赛季已经打入15球，被看作是C罗的替代者。

西班牙媒体《马卡报》称，比利时队长将在本赛季结束后实现转会皇马的“梦想”。

阿扎尔去年说:“皇家马德里是世界上最好的俱乐部。我不想说谎，这是我从小的梦想。”

“我们等着瞧。我不想每天都谈论这个。我没有时间，但是我们很快会讨论我的未来。”

“我每天醒来，有时候我想留下来，有时候我想离开。这是一个艰难的决定。这是我的未来。我今年27岁，明年1月就满28岁了。”

“有梦想就要去实现。就像我说过很多次的那样，如果我离开，我会很快乐，如果我留下来，我也会很快乐。

阿扎尔与切尔西的合同只剩下18个月了。